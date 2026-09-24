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Y AHORA SONSOLES
Desesperada búsqueda de Luna tras desaparecer a las puertas de un bazar: las cámaras captaron el momento
Raquel busca sin descanso a Luna, su bichón maltés de 12 años, después de que una mujer cogiera su correa y se marchara con ella mientras compraba.
Las cámaras de seguridad muestran a una mujer rubia con gafas de sol acercándose lentamente a Luna. Tras mirar hacia el interior del establecimiento, coge la correa y abandona el lugar con la perra.
Desde entonces, Raquel ha empapelado el barrio con imágenes de Luna y de la mujer, que llevaba otro perro. Desesperada por encontrarla, pide colaboración ciudadana para localizar a su mascota y averiguar su paradero, según contaba en Y ahora Sonsoles.