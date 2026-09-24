Desesperada búsqueda de Luna tras desaparecer a las puertas de un bazar: las cámaras captaron el momento

Las cámaras de seguridad muestran a una mujer rubia con gafas de sol acercándose lentamente a Luna. Tras mirar hacia el interior del establecimiento, coge la correa y abandona el lugar con la perra.

Desde entonces, Raquel ha empapelado el barrio con imágenes de Luna y de la mujer, que llevaba otro perro. Desesperada por encontrarla, pide colaboración ciudadana para localizar a su mascota y averiguar su paradero, según contaba en Y ahora Sonsoles.