El mensaje póstumo de Naia Llabrés tras morir de cáncer a los 16 años: su padre pide escuchar su lección de vida

Un bulto en la cabeza fue la primera señal en 2024. La familia pasó seis meses buscando un diagnóstico hasta conocer que Naia tenía cáncer. Su padre lamenta en Y ahora Sonsoles que haberlo detectado antes podría haberle dado más esperanza.

Durante sus últimos meses, la joven concedió una entrevista para que se publicara como mensaje póstumo. En ella habló del dolor de comunicar la enfermedad a sus hermanos y reivindicó más inversión en investigación y lucha contra el cáncer.