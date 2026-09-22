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Y AHORA SONSOLES
El mensaje póstumo de Naia Llabrés tras morir de cáncer a los 16 años: su padre pide escuchar su lección de vida
Paco Llabrés recuerda en Y ahora Sonsoles la lucha de su hija Naia contra el cáncer y comparte el mensaje que quiso dejar antes de morir a los 16 años.
Un bulto en la cabeza fue la primera señal en 2024. La familia pasó seis meses buscando un diagnóstico hasta conocer que Naia tenía cáncer. Su padre lamenta en Y ahora Sonsoles que haberlo detectado antes podría haberle dado más esperanza.
Durante sus últimos meses, la joven concedió una entrevista para que se publicara como mensaje póstumo. En ella habló del dolor de comunicar la enfermedad a sus hermanos y reivindicó más inversión en investigación y lucha contra el cáncer.