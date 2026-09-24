El miedo de Pepi por la situación en Ceuta, lo cuenta en La Mesa: "No tienes vida"

Tras pedir entre lágrimas a Margarita Robles que no abandonara Ceuta, Pepi se ha sentado junto a Cristina Pardo en La Mesa para explicar cómo están viviendo los vecinos la situación actual.

La ceutí sostiene que existe una inseguridad "objetiva y palpable" y asegura que puede mostrar fotografías de heridas provocadas por machetes y navajas. Además, ha vuelto a hablar con la ministra de Defensa, aunque reconoce que sigue teniendo miedo y desconoce qué ocurrirá con la ciudad.