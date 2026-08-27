Arroz con bacalao de Karlos Arguiñano: ¡Una receta tradicional y riquísima!

Lo mejor de la cocina es que las buenas recetas se van pasando de generación en generación, y eso permite que no queden en el olvido recetas tan ricas y sencillas como este arroz con bacalao que ha preparado Arguiñano en menos de media hora.

El presentador nos ha aconsejador incorporar el bacalao en los últimos 3 minutos de cocción para que quede muy jugoso y en el punto perfecto. Además, los pasos son muy sencillos: primero, se dora el bacalao, después se pochan las verduras previamente cortadas y, tras unos minutos, se incorporan el resto de ingredientes para cocinar durante 15 minutos. Finalmente, se añade el bacalao y se cocina durante 3 minutos más. ¡Y listo!

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