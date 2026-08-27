Alya rompe los miedos de Cihan con un beso decisivo: “Ya no me da miedo quererte”

Cihan decide sincerarse con Alya y compartir los fantasmas que todavía condicionan su manera de vivir el amor. “Ya no me da miedo quererte”, reconoce en una conversación en la que deja al descubierto sus inseguridades y sentimientos.

Desde En tierra lejana, Alya responde a la confesión acercándose a Cihan y besándolo, un gesto que consigue liberarlo de sus temores. El momento supone un nuevo paso para una pareja que empieza a afrontar abiertamente lo que siente.

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