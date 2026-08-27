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SUEÑOS DE LIBERTAD
Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia: “¿Puedes dejar de montarte películas?”
La tensión entre Marta, Fina y Bianca vuelve a estallar cuando una discusión obliga a tomar partido y deja a Marta en una posición especialmente incómoda.
Marta vuelve a mostrar sus recelos hacia Bianca, pero esta vez no encuentra en Fina el respaldo que esperaba. La conversación se tensa hasta que Fina decide defender a Bianca y cuestionar directamente la actitud de Marta.
En Sueños de libertad, el enfrentamiento deja al descubierto las diferencias que están surgiendo entre Marta y Fina. “¿Puedes dejar de montarte películas?”, le reprocha Fina, poniéndose del lado de Bianca y aumentando todavía más la tensión entre las tres.
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