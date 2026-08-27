Fina se pone del lado de Bianca y deja a Marta en evidencia: “¿Puedes dejar de montarte películas?”

Marta vuelve a mostrar sus recelos hacia Bianca, pero esta vez no encuentra en Fina el respaldo que esperaba. La conversación se tensa hasta que Fina decide defender a Bianca y cuestionar directamente la actitud de Marta.

En Sueños de libertad, el enfrentamiento deja al descubierto las diferencias que están surgiendo entre Marta y Fina. “¿Puedes dejar de montarte películas?”, le reprocha Fina, poniéndose del lado de Bianca y aumentando todavía más la tensión entre las tres.

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