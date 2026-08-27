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Alya y Cihan frenan su noche de amor por respeto a Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”

Alya y Cihan frenan su noche de amor por respeto a Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”

EN TIERRA LEJANA

Alya y Cihan detienen su noche de amor por Boran: “Ojalá tocarte no fuera tan difícil”

La pasión entre Alya y Cihan choca con el recuerdo de Boran cuando ambos deciden detenerse en uno de sus encuentros más íntimos y cargados de sentimientos.

Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya y Cihan se dejan llevar por la atracción en un momento de gran intimidad, pero el recuerdo de Boran termina imponiéndose. Pese a lo que sienten, ambos deciden frenar y respetar una situación emocional que todavía condiciona su relación.

Desde En tierra lejana, Cihan expresa la dificultad de contener sus sentimientos con una confesión directa a Alya: “Ojalá tocarte fuera tan difícil”. El encuentro muestra el conflicto de la pareja entre su creciente amor y el peso que Boran sigue teniendo en sus vidas.

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