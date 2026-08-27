Alya cambia la forma de llamar a Deniz: el romántico guiño que refleja sus sentimientos por Cihan

Alya ha comenzado a referirse a su hijo de una manera diferente. Después de llamarlo habitualmente Deniz, ahora utiliza Cihan, un cambio aparentemente pequeño que adquiere un significado especial por compartir nombre con el hombre del que se ha enamorado.

Desde En tierra lejana, este detalle se convierte en un romántico guiño a la evolución de la relación entre Alya y Cihan. La forma de llamar al pequeño refleja cómo el protagonista ha ido ganando peso en su vida y en la historia familiar que ambos están construyendo.

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