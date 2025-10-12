Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 57

“Solo me falta que el bebé no sea mío”: Ferit estalla contra Pelin y exige una prueba de paternidad

La desconfianza ha llegado al límite. Ferit se enfrenta a Pelin decidido a saber la verdad sobre el bebé que espera.

Ferit

Ferit, consumido por la duda, ha decidido hablar con Pelin para llegar al fondo de todo. “¿Hiciste algo con ese tío? ¿Os acostasteis?”, le ha preguntado una y otra vez. Pelin, haciéndose la víctima, lo ha negado todo e incluso le ha echado en cara que dude de ella después de que Serter la secuestrara.

Pero Ferit, por primera vez, no ha caído en su trampa. La duda es tan grande que ha llegado a verbalizar su peor miedo: “Solo me falta que el bebé no sea mío”. Para terminar con la agonía, le ha pedido que se hagan ambos la prueba.

Sin embargo, Pelin se ha negado, diciendo que una prueba así la humillaría públicamente, sin importar el resultado. Entonces, ha desviado la conversación hacia Seyran. Le ha recordado a Ferit cómo Seyran, la persona que él más quería, lo traicionó en televisión. “¿No salió por la tele y te calumnió? ¿Y a tu familia?... ¿Por qué crees que Serter no lo contará?”.

Sin lugar a dudas, una jugada sucia que deja a Ferit sin respuestas y con la pregunta en la cabeza: ¿y si Serter tiene razón y el hijo es suyo?

Ferit

Ferit

