¡La confusión más divertida! Seyran huye de su cita y acaba escapando con Akin

Obligada por su padre, Seyran ha acudido a una cita concertada con un hombre al que ni siquiera conoce. Horrorizada ante la idea, y tras ver a lo lejos a un hombre con "pinta de mafioso" que asumió que era él, ha decidido escapar antes de que fuera tarde.

Ha sido entonces cuando se ha topado en el pasillo con Akin, el joven con el que ya había conocido por casualidad en el hospital. Sin saber que él era su verdadera cita, Seyran le ha pedido ayuda: “Hay un tío feo ahí fuera con pinta de mafioso... Quiero escaparme de él. ¿Puedes ayudarme a hacerlo o no?”.

Akin, dándose cuenta al instante de la surrealista situación, le ha seguido el juego. Se la ha llevado por la puerta trasera para que su "cita" no la viera. Mientras escapaban juntos, Seyran le ha dicho lo que opina de la familia de su pretendiente, dejándolo en mal lugar.

¿Se atreverá a decirle quién es realmente? ¿Y qué pasará cuando Seyran descubra la verdad?