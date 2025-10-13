Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 57

¡La confusión más divertida! Seyran huye de su cita y acaba escapando con Akin

Seyran, desesperada por huir, acaba escapando con Akin… sin saber que es su pretendiente.

Seyran

Publicidad

Obligada por su padre, Seyran ha acudido a una cita concertada con un hombre al que ni siquiera conoce. Horrorizada ante la idea, y tras ver a lo lejos a un hombre con "pinta de mafioso" que asumió que era él, ha decidido escapar antes de que fuera tarde.

Ha sido entonces cuando se ha topado en el pasillo con Akin, el joven con el que ya había conocido por casualidad en el hospital. Sin saber que él era su verdadera cita, Seyran le ha pedido ayuda: “Hay un tío feo ahí fuera con pinta de mafioso... Quiero escaparme de él. ¿Puedes ayudarme a hacerlo o no?”.

Akin, dándose cuenta al instante de la surrealista situación, le ha seguido el juego. Se la ha llevado por la puerta trasera para que su "cita" no la viera. Mientras escapaban juntos, Seyran le ha dicho lo que opina de la familia de su pretendiente, dejándolo en mal lugar.

¿Se atreverá a decirle quién es realmente? ¿Y qué pasará cuando Seyran descubra la verdad?

Nükhet

El brote psicótico de Nükhet paraliza a Halis y a Sehmuz: promete vengarse de la peor manera

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran

¡La confusión más divertida! Seyran huye de su cita y acaba escapando con Akin

Ferit

"No hay un camino irreversible": Ferit anima a Suna a dejar a Kaya y buscar su felicidad

Halis

Halis obliga a Ferit a elegir entre su padre y el apellido Korhan

Ferit y Suna
Capítulo 57

“Tú eres mi sueño”: la peligrosa fantasía de Suna con Ferit que la aleja cada vez más de Seyran

Ferit
Capítulo 57

“Solo me falta que el bebé no sea mío”: Ferit estalla contra Pelin y exige una prueba de paternidad

Nos despedimos de Estrella, la madre de César que sufrió una doble lucha contra Octavio y el Alzheimer
La recordamos

Nos despedimos de Estrella, la madre de César que sufrió una doble lucha contra Octavio y el Alzheimer

La mujer ha sido víctima del plan de Saúl para vengarse de Octavio, dejando huérfano a César.

Octavio Oramas en prisión
Avance semanal

Octavio entra en prisión acusado de haber matado a Estrella: no te pierdas los próximos capítulos de La Encrucijada

Al padre de Amanda y David se le complica la vida después de haber caído en la trampa de Saúl. ¿Logrará demostrar su inocencia?

Gabriel de la Reina en el capítulo 416 de Sueños de Libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a todo para sabotear Perfumerías de la Reina

Pelin

Esta noche, en Una nueva vida: Ferit y Serter se enfrentan a Pelin y una tragedia sacude sus vidas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará ella casarse con él?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel pide matrimonio a Begoña… ¿aceptará casarse con él?

Publicidad