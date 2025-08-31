Ferit vuelve a arriesgarlo todo por Seyran: ¡la rescata de su padre con la ayuda de Suna y Abidin!

A pesar de las discusiones y los malentendidos que habían distanciado a las hermanas, Suna no ha dudado en dar un paso al frente cuando Seyran más la necesitaba. Su padre la tenía secuestrada, pero Suna ha llevado a cabo un plan para liberarla.

Con la ayuda de Ferit y Abidin, ha conseguido engañar a Kazim y sacar a su hermana de esa casa. “Lo hemos conseguido, hermana”, le ha dicho emocionada al verla en el coche. En ese momento, lo único que importaba era que Seyran estuviera a salvo.

Luego, Ferit la ha recogido poco después para llevarla a un lugar seguro. En el coche, a solas, los dos han tenido una conversación llena de reproches.

Ferit, decidido a no perderla, le ha pedido que hablaran con calma y que dejaran atrás la rabia. Seyran ha dudado, pero ha reconocido lo que sentía: “A lo mejor la forma de decir adiós no era huir, sino hablar”.