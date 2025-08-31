Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 51

Ferit vuelve a arriesgarlo todo por Seyran: ¡la rescata de su padre con la ayuda de Suna y Abidin!

Ferit no ha dudado en volver a poner su vida en peligro. Con la ayuda de Suna y Abidin, ha conseguido rescatar a Seyran de las garras de su padre.

Ferit y Seyran

Publicidad

A pesar de las discusiones y los malentendidos que habían distanciado a las hermanas, Suna no ha dudado en dar un paso al frente cuando Seyran más la necesitaba. Su padre la tenía secuestrada, pero Suna ha llevado a cabo un plan para liberarla.

Con la ayuda de Ferit y Abidin, ha conseguido engañar a Kazim y sacar a su hermana de esa casa. “Lo hemos conseguido, hermana”, le ha dicho emocionada al verla en el coche. En ese momento, lo único que importaba era que Seyran estuviera a salvo.

Luego, Ferit la ha recogido poco después para llevarla a un lugar seguro. En el coche, a solas, los dos han tenido una conversación llena de reproches.

Ferit, decidido a no perderla, le ha pedido que hablaran con calma y que dejaran atrás la rabia. Seyran ha dudado, pero ha reconocido lo que sentía: “A lo mejor la forma de decir adiós no era huir, sino hablar”.

Suna vive su primera noche de amor con Kaya y rompe con su pasado

Suna vive su primera noche de amor con Kaya y rompe con su pasado
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit y Seyran

Ferit vuelve a arriesgarlo todo por Seyran: ¡la rescata de su padre con la ayuda de Suna y Abidin!

Orhan

Orhan revela su plan a İfakat: quitar a Halis del control de la familia y la empresa

Kazim

El secuestro de Seyran destapa el lado más oscuro de Kazim: entre el perdón y la venganza

Ifakat
Capítulo 51

Ifakat no tiene piedad con Suna: la sorprende llamando a Abidin y le da un bofetón

Alba Brunet, la actriz que da vida a Fina en Sueños de libertad, anuncia en sus redes sociales que está esperando un bebé
¡Enhorabuena!

Alba Brunet comparte en redes la foto de su primer hijo con su pareja: “Nos explota el corazón”

Rodrigo Guirao se moja: ¿cuáles son las tres cosas que más le gustan de España?
Descúbrelo

¿De qué te suena? Esta es la trayectoria de Rodrigo Guirao antes de unirse a La Encrucijada

Estos han sido todos los proyectos del actor antes de unirse al elenco de la nueva serie de ficción de Antena 3.

Digna y don Pedro en el capítulo 386 de Sueños de libertad
Semana del 1 al 5 de septiembre

Avance semanal de Sueños de libertad: Digna, tras enterarse de la enfermedad de don Pedro: ¿marcharse o quedarse con él?

Las mentiras, la manipulación y los secretos de su marido han llevado Digna al límite... Pero tiene miedo de que don Pedro no logre sobrevivir a una separación debido a su enfermedad terminal.

Amanda y César

Patricia idea un plan para acabar con su matrimonio: esto es lo que te espera en los próximos capítulos de La Encrucijada

Halis

Seyran lo cuenta todo en televisión y hunde a los Korhan esta noche en Una nueva vida

Avance capítulo 383 de Sueños de libertad: El beso de Cristina y Luis desata nuevas dudas

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cristina se lanzará y besará a Luis

Publicidad