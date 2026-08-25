Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En tierra lejana | 24 de agosto

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Nare se ha enfrentado a la decisión más dolorosa de su vida. Cihan le ha advertido de que seguir junto a Sahin significa renunciar a él y a toda su familia, pero ella ha decidido mantenerse al lado de su marido.

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Publicidad

Desirée Castillo
Desirée Castillo
Publicado:

Después de oír que Ecmel es el verdadero asesino de Boran, Sahin ha cogido de la mano a Nare para marcharse de la mansión. Sin embargo, Sadakat ha ordenado a los hombres que custodiaban la entrada que no dejaran salir a su hija ni a Sahin.

En cuestión de segundos, todos han sacado sus armas y la tensión se ha disparado. Temiendo que alguien pudiera resultar herido, Nare le ha suplicado a Cihan que pusiera fin a la situación. Él ha escuchado a su hermana y le ha pedido que se fuera con Sahin.

Pero antes de dejarlos marchar, Cihan le ha dicho a su hermana que si se va con Sahin, tendrá que renunciar también a él y a toda su familia. Nare ha entendido perfectamente lo que eso significa. Aun así, no ha dado un paso atrás. Después de todo lo ocurrido, ha decidido quedarse al lado del hombre con el que se ha casado.

“Me he casado con él. Mi elección”, ha respondido. La joven ha escogido a Sahin a pesar de saber que aquella decisión podía dejarla sola. Cihan le ha advertido de que estaba renunciando a su familia, pero Nare no ha cambiado de opinión.

Finalmente, Cihan ha ordenado a los hombres que bajaran las armas y ha dejado que ambos se marcharan. Nare ha salido de la mansión con Sahin, sabiendo que acababa de romper con los suyos. Por amor a Sahin, ha elegido perder a su familia.

Antena 3 » Series » En tierra lejana

Publicidad

Series

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor

Seyran y Ferit en Una nueva vida

La dura historia de Tesko antes de ser adoptado por Seyran y Ferit: así era su vida

Beren Gençalp es Hayal Tecer, la cara artística de la familia

Beren Gençalp es Hayal Tecer, la cara artística de la familia

Esta noche en En tierra lejana: Cihan y Alya lo tienen claro, ¡nada podrá separarlos!
Avance

Esta noche en En tierra lejana: Cihan y Alya lo tienen claro, ¡nada podrá separarlos!

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio
En tierra lejana | 24 de agosto

“Su padre mató a tu hermano”: Cihan destroza a Nare y exige su divorcio

Rocío García Loyola en Padre no hay más que uno, la serie
DESCÚBRELAS

La copla-rap de Rocío García Loyola no existe solo en la ficción: Grandes artistas que han revolucionado la música en España

Rocío García Loyola llegó a Padre no hay más que uno, la serie como una de las grandes artistas infantiles del momento. Ahora bien, su éxito como cantante de copla-rap no es exclusivo de la hija de Javier y Marisa. ¡Repasamos a algunas de nuestras mejores cantantes!

Sadakat no perdona el amor de Cihan y Alya y explota al recordar a Boran: “Esto es una falta de respeto”
En tierra lejana | 24 de agosto

Sadakat no perdona el amor de Cihan y Alya y explota al recordar a Boran: “Esto es una falta de respeto”

Sadakat no ha podido contener su rabia al ver que Cihan y Alya han decidido luchar por su amor. La matriarca se ha enfrentado duramente a la pareja y ha dejado claro que no acepta que su hijo esté enamorado de la mujer que estuvo casada con su hermano.

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

Cihan y Alya rompen todas las reglas: se enfrentan a Mine y proclaman su amor sin miedo a las consecuencias

El humillante recibimiento de Ecmel a Nare tras casarse con Sahin: “Bésame la mano”

El humillante recibimiento de Ecmel a Nare tras casarse con Sahin: “Bésame la mano”

Sahin y Nare llegan recién casados a casa y se encuentran con el peor recibimiento

Sahin y Nare llegan recién casados a casa y se encuentran con el peor recibimiento

Publicidad