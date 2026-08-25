En tierra lejana | 24 de agosto
Cihan obliga a Nare a elegir entre Sahin y su familia y ella lo sacrifica todo por amor
Nare se ha enfrentado a la decisión más dolorosa de su vida. Cihan le ha advertido de que seguir junto a Sahin significa renunciar a él y a toda su familia, pero ella ha decidido mantenerse al lado de su marido.
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Después de oír que Ecmel es el verdadero asesino de Boran, Sahin ha cogido de la mano a Nare para marcharse de la mansión. Sin embargo, Sadakat ha ordenado a los hombres que custodiaban la entrada que no dejaran salir a su hija ni a Sahin.
En cuestión de segundos, todos han sacado sus armas y la tensión se ha disparado. Temiendo que alguien pudiera resultar herido, Nare le ha suplicado a Cihan que pusiera fin a la situación. Él ha escuchado a su hermana y le ha pedido que se fuera con Sahin.
Pero antes de dejarlos marchar, Cihan le ha dicho a su hermana que si se va con Sahin, tendrá que renunciar también a él y a toda su familia. Nare ha entendido perfectamente lo que eso significa. Aun así, no ha dado un paso atrás. Después de todo lo ocurrido, ha decidido quedarse al lado del hombre con el que se ha casado.
“Me he casado con él. Mi elección”, ha respondido. La joven ha escogido a Sahin a pesar de saber que aquella decisión podía dejarla sola. Cihan le ha advertido de que estaba renunciando a su familia, pero Nare no ha cambiado de opinión.
Finalmente, Cihan ha ordenado a los hombres que bajaran las armas y ha dejado que ambos se marcharan. Nare ha salido de la mansión con Sahin, sabiendo que acababa de romper con los suyos. Por amor a Sahin, ha elegido perder a su familia.
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