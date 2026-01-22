Antena3
Capítulo 71

Ferit, acorralado por todos los frentes: la pérdida de Orhan, la amenaza de Tarik y el secreto de Seyran

El joven vive con el miedo constante de que algo vuelva a pasar. Mientras vigila a Tarik, no se da cuenta de que Seyran guarda un secreto importante.

Ferit está pasando por su peor momento y se le nota en la cara. Todo le está viniendo de golpe y siente que, por mucho que corra, siempre va un paso por detrás de los problemas.

Lo que más le duele es lo de su padre. Haber perdido a Orhan justo cuando estaban mejor que nunca lo ha dejado hundido. Por si fuera poco, Tarik no deja de ser una amenaza y Ferit no puede bajar la guardia ni un segundo. Vive pendiente de proteger a los suyos, sin dormir y sin relajarse, porque sabe que en cualquier momento les pueden volver a atacar. Está en un callejón sin salida.

Pero ahora mismo el problema más grande se llama Zerrin. Si no sobrevive, podría meter a Esme en la cárcel y sabe que Seyran no podría con ello. Si se recupera, tendrá que convencerla para que deje las cosas en paz.

Y lo peor de todo es que ni siquiera sabe lo que le pasa a Seyran. Nota que ella está rara, que hay secretos y que se está alejando, pero no se imagina que su mujer está enferma y que se lo calla para no darle otra mala noticia. Mientras él apaga los fuegos de los demás, el incendio más grande lo tiene en casa y no se está dando ni cuenta.

Ahora mismo Ferit está entre la espada y la pared, pero, ¿cuánto tiempo más podrá seguir así? No te pierdas los nuevos capítulos de Una nueva vida. Cada domingo, a las 22.00 horas, solo en Antena 3.

