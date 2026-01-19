Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su legado

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

El hombre que siempre fue criticado por ser el eslabón débil, se ha ido dando una lección de valentía y perdón que ni Halis ni Ferit podrán olvidar jamás.

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

Publicidad

Orhan Korhan ha vivido toda su vida con una mochila muy pesada a la espalda. Siempre fue el "hijo invisible", el que nunca hacía nada bien a ojos de su padre y el que se sentía pequeño en una mansión llena de gigantes.

Durante años, lo vimos sufrir en silencio, aguantando los desprecios de Halis y sintiéndose incapaz de proteger a su propia familia. Pero su final, aunque doloroso, nos ha dejado una de las lecciones más grandes de toda la serie.

El padre de Ferit nos ha enseñado que nunca es tarde para ser valiente. El hombre que siempre tuvo miedo a las armas, a las decisiones y a su propio padre, terminó con el valor suficiente para ponerse delante de una bala. Lo hizo sin dudar por amor. En esos últimos minutos, mientras moría en los brazos de Ferit y Halis, nos dio una clase magistral de perdón.

En lugar de aprovechar sus últimas fuerzas para echarle en cara a Halis todo el daño que le hizo, decidió usar sus últimas palabras para sanar a la familia. Al decirle a su padre: “Si pudiera elegir, te elegiría de nuevo”, Orhan rompió con el resentimiento. Le enseñó a Ferit que el rencor no sirve de nada y que, al final del camino, lo único que importa es el amor que dejas atrás.

Orhan se ha ido, pero se ha ido como el personaje más grande y noble de la casa Korhan, demostrando que su supuesta "debilidad" era en realidad una bondad infinita.

Ifakat

Ifakat usa el escándalo de Asuman para salvarse y recuperar su poder: “Una mujer herida es capaz de todo”

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

Lo que Orhan nos enseñó: la lección de amor que le ha dado a Halis y Ferit antes de marcharse

Carlos Troya es Salva Lucano, el nuevo cantinero

Carlos Troya es Salva Lucano, el nuevo cantinero

Saida Santana

Saida Santana, sobre su papel de ‘madre’ de todos los jóvenes de La Encrucijada: “Está muy orgullosa de David”

"Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje
Una experiencia única

"Estoy creciendo a su lado": los protagonistas de Las hijas de la criada confiesan qué se llevan de su personaje

Naz culpa a Evren de la muerte del bebé mientras Bahar descubre su engaño: esta noche en Renacer
Avance

Naz culpa a Evren de la muerte del bebé mientras Bahar descubre su engaño en el próximo capítulo de Renacer

Halis, Ferit y Orhan
Capítulo 71

“Te salvé, papá, ¿lo viste?”: Orhan muere como un héroe tras dar la vida por Halis

El destino ha sido cruel con los Korhan. Orhan, el hijo que siempre buscó la aprobación de su padre, se ha marchado de este mundo de la única forma que nadie esperaba: salvando la vida del hombre que siempre lo despreció.

Orhan y Ferit
Capítulo 71

“Me alegra que seas mi hijo”: Orhan abre su corazón a Ferit como nunca antes lo había hecho

Orhan Korhan ya no puede esconder más su tristeza. Roto por dentro, ha decidido abrir su corazón a Ferit y decirle todo aquello que él mismo necesitó escuchar durante años de su padre.

Mazlum

Seyran y Suna caen en la trampa: Mazlum se inventa un pasado trágico para ganarse su confianza

Ferit y Pelin

La tragedia vuelve a unirlos: Pelin se derrumba en brazos de Ferit mientras Zerrin lucha por su vida

Zerrin

“¡La has matado!”: Kazim entra en pánico al ver que su amante no respira tras el empujón de Esme

Publicidad