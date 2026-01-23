A las 22.00 horas
“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida
Halis no piensa hacer nada tras la muerte de Orhan y Ferit quiere hacer justicia, aunque eso implique terminar el reinado de su abuelo.
Publicidad
Ha pasado una semana desde que mataron a Orhan, y la familia Korhan sigue de luto. Halis perdió a Fuat, su nieto, y ahora ha perdido a su hijo, un dolor irremediable que le impide actuar.
“Mi abuelo ha resultado ser un fraude”, se lamenta Ferit con Seyran, dispuesto a hacer justicia e ir a por los que han matado a su padre. Halis no tiene ningún plan entre manos, y Ferit decide actuar… aunque eso implique acabar con el reinado de su abuelo.
“Su época ha terminado, es mi turno”, dice Ferit de manera contundente, dispuesto a dar un paso al frente y liderar a la familia en busca de venganza. El domingo, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.
Publicidad