Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 22.00 horas

“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida

Halis no piensa hacer nada tras la muerte de Orhan y Ferit quiere hacer justicia, aunque eso implique terminar el reinado de su abuelo.

Ferit

Publicidad

Julián López
Publicado:

Ha pasado una semana desde que mataron a Orhan, y la familia Korhan sigue de luto. Halis perdió a Fuat, su nieto, y ahora ha perdido a su hijo, un dolor irremediable que le impide actuar.

“Mi abuelo ha resultado ser un fraude”, se lamenta Ferit con Seyran, dispuesto a hacer justicia e ir a por los que han matado a su padre. Halis no tiene ningún plan entre manos, y Ferit decide actuar… aunque eso implique acabar con el reinado de su abuelo.

“Su época ha terminado, es mi turno”, dice Ferit de manera contundente, dispuesto a dar un paso al frente y liderar a la familia en busca de venganza. El domingo, no te pierdas un nuevo capítulo de Una nueva vida en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate a la emisión en atresplayer.

Asuman

Asuman llega rota a casa de Ifakat: la conversación que destapa la verdad de los Korhan

Antena 3» Series» Una nueva vida» Avances

Publicidad

Series

Ferit

“Su época ha terminado, es mi turno”: Ferit planea derrocar a Halis en el próximo capítulo de Una nueva vida

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Sacrificio, venganza y el cierre de una era: así ha sido el final de Octavio Oramas en La Encrucijada

Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

“¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”: Begoña está harta de disimular con Gabriel
Capítulo 483

“¿Para qué sigues fingiendo que estás enamorado de tu mujer?”: Begoña, harta de disimular con Gabriel

“Yo no quiero que vaya a la cárcel”: Damián anima a Andrés a denunciar a María, pero él se resiste
Capítulo 483

“Yo no quiero que vaya a la cárcel”: Damián anima a Andrés a denunciar a María, pero él se resiste

“Parece que sabes muy bien lo que le gusta a mi mujer”: Andrés confronta a Gabriel después de su aventura con María
Capítulo 483

“Esto ha sido un error que no volverá a repetirse": Gabriel rechaza a María tras el nacimiento de su hijo

Tras el nacimiento de su hijo Juanito, Gabriel ha decidido rechazar a la joven... ¿se olerán que Andrés está al tanto de lo suyo?

Rengin lucha por vivir mientras una explosión sacude el hospital en los próximos capítulos
Renacer

Rengin lucha por vivir mientras una explosión sacude el hospital en los próximos capítulos

Se acercan los últimos capítulos de Renacer y la tragedia golpea a todos los protagonistas a la vez. Mientras Harun intenta salvar a Rengin en una operación desesperada, Bahar y Evren se enfrentan a una muerte segura en el quirófano de al lado.

César y Amanda, un amor que ha superado todas las adversidades: así es el final de su historia en La Encrucijada

César y Amanda, un amor que ha superado todas las adversidades: así es el final de su historia en La Encrucijada

¿Lo recuerdas? Atakan Özkaya vuelve a Antena 3 como Kaya en En tierra lejana después de su paso por Hermanos

¿Lo recuerdas? Atakan Özkaya vuelve a Antena 3 como Kaya en En tierra lejana después de su paso por Hermanos

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Un regalo inesperado siembra la duda sobre el paradero de Octavio: ¿está realmente muerto?

Publicidad