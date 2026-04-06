De padre autoritario a hombre roto: Kazim se abre como nunca en Una nueva vida

Kazim, emocionado al ver a su hija a salvo tras rozar la muerte, no ha podido contener el llanto. "No lloro, soy un señor... solo me emocioné un poco", intentaba decir mientras se secaba las lágrimas, pero el peso de la conciencia ha sido más fuerte.

Frente a Seyran, Kazim ha reconocido sus errores más graves: "Ha sido todo por mi culpa. Pensé que te había enseñado todo, pero la verdad es que solo te enseñé a tener miedo".

En un alarde de sinceridad que rara vez se ve en él, el padre de Seyran ha admitido que a sus hijas siempre les faltó el amor que él no supo darles. A pesar de las interrupciones de Esme, Kazim ha seguido abriendo su alma, demostrando que el susto de perder a su hija lo ha cambiado para siempre. ¿Será este el inicio de un nuevo Kazim o volverán los viejos fantasmas cuando pase la tormenta?