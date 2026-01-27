Laura regresa con su hijo a México decidida a olvidar a Álvaro, que cumple condena en prisión

La historia de amor de Álvaro y Laura era algo con lo que ni ellos mismos contaban. Los dos estaban muy enamorados de Amanda y César, respectivamente, al inicio de la serie, pero el rencor y el dolor acabó uniéndolos.

Cuando Amanda rompió su compromiso con Álvaro por César, el abogado perdió el norte. Llegó a desear que el mexicano estuviese muerto, pero, por suerte, conocer a Laura le hizo darse cuenta de todos sus errores.

Dos almas heridas que se juntan

Laura fue dura con Amanda y se alió con Álvaro cuando César le dejó claro que ya no sentía nada por ella. La mexicana tenía la esperanza de retomar la relación con su amigo en algún momento, pero pronto entendió que César se había enamorado perdidamente de Amanda.

Al ser cada uno expareja y a la vez abogado de los protagonistas de esta historia, Álvaro y Laura coincidían cada dos por tres y eso despertó la chispa entre ellos. Al principio era solo algo físico, pero, con el tiempo, los sentimientos aparecieron.

El rencor que ambos sentían hacia Amanda y César se fue disipando a la vez que se sentían más a gusto juntos y, aunque al principio no querían ponerle etiquetas, acabaron formalizando su relación.

Álvaro fue ganándose el cariño del pequeño Omar, el hijo de Laura, mientras que ella se convirtió en un de los mayores apoyos de Mariví en su campaña. Además, fueron los primeros en alegrarse al enterarse de que Amanda y César se casarían por segunda vez.

Lástima que justo cuando dieron el paso de irse a vivir juntos para formar una familia y comenzar una nueva vida, la Guardia Civil se llevó a Álvaro detenido por haber encargado a Nando matar a César en el pasado.

Un final doloroso

Asimilar que Álvaro había sido el que había pagado a Nando para que acabase con la vida de César fue muy duro para Laura. Justo cuando se encontraba en el momento más feliz de su relación y cuando habían dado el paso de irse a vivir junto, todo se torció.

Álvaro entró en prisión y Laura se pasó meses sin querer ir a verlo, pero Mariví logró convencerla de que debía cerrar esa herida para continuar con su vida. Y así lo hizo. Los dos protagonizaron una desgarradora conversación en la que, a pesar de poner punto final a su historia, se podía entrever el cariño que se tenían.

Un año después de lo ocurrido, Laura se encuentra viviendo de nuevo en México con su hijo Omar. Los dos decidieron regresar a su país para volver a empezar de cero, aunque continúan en contacto con todas las amistades que hicieron en España.

Durante la fiesta de cumpleaños del hijo de Amanda y César, la abogada asegura que, en cuanto tenga un hueco, se coge un vuelo y se vuelve a plantar junto a ellos. ¡Cómo nos alegra que la distancia no rompa estos lazos!