“Hiciste lo que tenías que hacer”: la lección de dignidad de Diyar tras ser plantada por Ferit

Ferit, con el alma en vilo y los nervios destrozados, no sabía ni cómo mirar a los ojos a la mujer que hace unas horas iba a ser su esposa. "¿Estás enfadada?", ha preguntado, sintiéndose culpable de haberla dejado plantada frente a todos por salir corriendo tras Seyran.

Sin embargo, la respuesta de Diyar ha dejado al joven en shock. A pesar de la humillación pública, ella se ha quedado a su lado toda la noche: "Hiciste lo que tenías que hacer. Nada es más valioso que la vida de una mujer. Ni siquiera nuestra boda", ha respondido.

Diyar, lejos de montar un escándalo, ha dado una lección de humanidad a un Ferit que no paraba de pedir disculpas por su elección. Como abogada y como mujer, ella tiene claro que la vida de Seyran estaba por encima de cualquier compromiso matrimonial.

Y mientras Ferit teme ahora las represalias del abuelo Elias por el escándalo, Diyar intenta tranquilizarlo: "Al principio se enfadará, pero acabará por aceptarlo porque él habría hecho lo mismo".

La joven se ha convertido en el mayor apoyo de Ferit, prometiendo además que usará toda su fuerza como abogada para que Sinan pague por lo que ha hecho y acabe en la cárcel.