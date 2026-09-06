"¡Papá!": el primer encuentro entre Kader y Serhat termina de la forma más dolorosa

Serhat ha ido hasta la casa de Erkan y Tulay decidido a comprobar si todo lo que Sedef le había contado sobre Berrak era cierto. Necesitaba ponerle cara a la niña de la que nadie le había hablado en todos esos años.

Nada más bajar del coche, Kader lo ha reconocido al instante. La pequeña, que poco antes había encontrado una fotografía de sus padres, no ha dudado ni un segundo y ha corrido hacia él gritando: "¡Papá!".

Convencida de que Serhat había ido a rescatarla del infierno que vivía junto a sus tíos, Kader ha ido a abrazarlo llena de ilusión. Sin embargo, el empresario se ha quedado paralizado, incapaz de entender por qué aquella niña lo llamaba de esa manera.

La pequeña ha seguido insistiendo: "Papá, soy yo... Kader". Pero Serhat, desbordado por la situación, la ha apartado: "Yo no soy tu padre". El momento ha dejado destrozados a los dos. Kader ha visto cómo la persona que esperaba que la salvara la rechazaba, mientras Serhat seguía sin comprender por qué aquella niña estaba convencida de que él era su padre.

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