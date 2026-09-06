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El secreto | Capítulo 1

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo

La familia Tecer espera angustiada noticias de Berrak. Mientras la policía empieza a investigar lo ocurrido en la mansión, el doctor comunica un diagnóstico devastador que deja a Serhat roto y sin respuestas.

La peor noticia para Serhat: Berrak entra en coma cuando estaba a punto de confesarlo todo

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Tras encontrar a Berrak inconsciente en la piscina, todos han acudido al hospital pendientes de su evolución mientras la policía continúa investigando qué ocurrió en la mansión.

Durante la espera, Cihan le ha contado a Serhat que los agentes necesitaban revisar las cámaras de seguridad de la casa. Sin embargo, el empresario ha explicado que Berrak había apagado todas las cámaras y había dado el día libre al servicio horas antes de la tragedia.

Después de descubrir que su mujer le ocultaba una hija fruto de una infidelidad, el empresario no ha podido evitar pensar que Berrak tenía mucho que explicarle.

Poco después, el doctor ha salido para informar a la familia del estado de salud de Berrak. El golpe en la cabeza le ha provocado una grave hemorragia cerebral y, aunque los médicos han conseguido detenerla, la situación sigue siendo crítica. "Está en coma inducido. Su actividad cerebral es muy baja", les ha explicado.

Cuando Serhat ha preguntado cuándo despertará, la respuesta del médico ha sido devastadora: "No lo sabemos... puede que no despierte". La noticia ha dejado destrozado al empresario, que ahora no solo teme perder a su mujer, sino también quedarse para siempre sin descubrir quién es el verdadero padre de Kader y qué ocurrió antes de encontrarla inconsciente en la piscina.

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