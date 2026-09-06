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El secreto | Capítulo 1

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

Serhat no está dispuesto a esperar a que su mujer despierte del coma y acude a la clínica donde dio a luz hace seis años. Allí descubre que todo lo que Sedef le contó era cierto, aunque sigue sin obtener la respuesta que más necesita.

El médico confirma el mayor secreto de Berrak: pagó para ocultar el nacimiento de Kader

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Berrak sigue en coma y Serhat ha decidido no quedarse de brazos cruzados. Convencido de que solo encontrará respuestas investigando por su cuenta, ha acudido con Sedef a la clínica donde, según ella, su mujer dio a luz en secreto hace seis años.

Nada más llegar, el empresario ha irrumpido en la consulta del médico que atendió aquel parto. En un primer momento, el doctor se ha negado a hablar alegando el secreto profesional. Sin embargo, cuando Serhat le ha explicado que Berrak se encuentra entre la vida y la muerte y lo ha amenazado con denunciarlo, el médico ha terminado cediendo.

Su confesión ha confirmado las peores sospechas del empresario. Berrak lo llamó un mes antes de dar a luz y le pidió que el nacimiento no quedara registrado. Desesperada, consiguió que el médico aceptara ocultarlo a cambio de una importante cantidad de dinero.

El doctor también le ha revelado que la recién nacida fue entregada en adopción a otra familia y que Berrak estuvo en el parto sola. Nadie la acompañó aquel día y el supuesto padre nunca apareció por la clínica.

Aunque Serhat ya sabe que su mujer ocultó durante años el nacimiento de Kader, ¿quién es el verdadero padre de la niña?

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