Ferit se queda solo en el aeropuerto con la carta más dolorosa de Seyran: “Te querré hasta el día de mi muerte”

Ferit ha llegado al aeropuerto con la esperanza de empezar una nueva vida con Seyran. Pero el futuro que soñaban juntos se ha roto antes de tiempo.

Allí, en medio de la terminal, ha recibido una carta de Seyran rompiendo con él. "Te juro que nunca le diré 'te quiero' a nadie más que a ti. Solo he sido tuya en esta vida y solo seré tuya el resto de ella. Te querré siempre. Si de verdad me quieres, por mí, por tu familia, no dejes que sufra nadie más por nuestra culpa. Recuerda que te querré hasta el día de mi muerte”.

Cada palabra ha caído como un puñal. Ferit se ha quedado sin fuerzas. Mientras él la esperaba con el corazón en vilo, Seyran ya estaba de camino a Antep con su tía. Ha tomado una decisión muy difícil, empujada por la conversación que tuvo con Orhan. Él le advirtió que Tarik es un loco, que su obsesión podría acabar matando a Ferit, y que marcharse era, esta vez, un acto de amor.

Ahora, separados de nuevo, Seyran y Ferit vuelven a estar lejos aunque su amor siga intacto. ¿Qué pasará ahora entre ellos? Lo descubriremos en el próximo capítulo de Una nueva vida.