Ferit lo arriesga todo para no perder a Seyran y se preparan para huir juntos: “Esta vez, no te dejaré”

Seyran ha desobedecido una vez más a su padre. Se ha escapado de casa para ver a Ferit, aun sabiendo que su destino está decidido: la han obligado a volver a Antep y separarse de él para siempre.

Al verlo, no ha sido fácil. Seyran no le ha contado a Ferit lo que su familia planea, porque no quiere que tenga más problemas. Sin embargo, Ferit, roto por dentro, le ha dicho que no soportaría volver a perderla y que no cometerá el mismo error, por lo que deben escapar juntos. “Tengo un mal presentimiento. No voy a ser injusto contigo. ¡Vámonos de aquí!”, le ha dicho, decidido.

En medio de ese momento, le ha explicado su plan: un taxi pasará a buscarla al amanecer y la llevará al aeropuerto. Y le ha dejado claro que solo hay una opción que lo mantiene en pie: estar con ella. “Si estás ahí, estoy bien. Si no estás conmigo, nada está bien”, le ha dicho.

Seyran, cansada de que decidan por ella, ha aceptado. Esta vez, la decisión es suya. Y aunque todo puede salir mal, solo juntos pueden aspirar a que algo salga bien.