La tragedia vuelve a unirlos: Pelin se derrumba en brazos de Ferit mientras Zerrin lucha por su vida

La situación de Zerrin es crítica, aunque los médicos han dado un hilo de esperanza tras la operación. Pelin está completamente rota y consumida por la culpa. Llorando, se ha desahogado con Ferit confesando que siente que esto es un castigo divino por todos sus errores del pasado: “Mamá se va a morir... está pagando por todo lo que hice”.

Ferit, a pesar de todo el daño que se hicieron, no ha podido evitar consolar a su exnovia. Ha intentado calmarla asegurándole que ha sido un accidente y que no debe culparse, ocultándole en todo momento que fue su propia suegra, Esme, quien la dejó así.

Es imposible no recordar la última vez que ambos estuvieron en una situación igual en este mismo hospital. Fue cuando Pelin y su bebé estaban al borde de la muerte. Aquel momento marcó un antes y un después: el bebé murió al nacer y se descubrió la gran traición de Pelin. Ella había engañado a Ferit haciéndole creer que el hijo era suyo, cuando en realidad el padre era Serter.

Sin embargo, la paz ha durado poco. La tensión ha estallado cuando Sehmuz se ha cruzado con Kazim en el hospital. El hermano de Zerrin ha perdido los nervios al ver al padre de Seyran allí y ha estado a punto de llegar a las manos con él: “¿Qué hacías con Zerrin? ¿Por qué estás aquí?”, le ha gritado fuera de sí mientras intentaban separarlos.