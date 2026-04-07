“Ahora entiendo qué vio en ella”: la confesión más dura de Seyran sobre Diyar

Suna, preocupada por el insomnio de su hermana, ha entrado en la habitación para darle fuerzas. Pero Seyran tenía algo clavado en el pecho: Ferit. "Se marchó de su boda y vino a salvarme de nuevo", ha comentado.

La respuesta de Suna ha sido un dardo directo al corazón: "Si Ferit estuviera en la tumba, se levantaría para ir por ti gritando tu nombre". Sin embargo, la mayor sorpresa ha llegado cuando han hablado de Diyar.

Seyran ha admitido que su ex ha tenido mucha suerte con Diyar: "Es muy buena persona, ahora entiendo qué ha visto Ferit en ella", ha confesado. Mientras Seyran se hundía en la culpa por haber elegido a un "psicópata" como Sinan, Suna se ha puesto firme para protegerla de sus propios pensamientos: "No te atrevas a decir que eres estúpida. En la violencia machista la culpa es solo del maltratador, nunca de nosotras".

Con estas palabras, Suna ha rescatado a su hermana del pozo de la culpa, recordándole que ella es la víctima y no la responsable de la locura de Sinan. Ahora que Seyran sabe que Diyar es una buena mujer, ¿será capaz de alejarse de Ferit para dejarlos ser felices o el vínculo que los une será más fuerte que cualquier compromiso?