Adelanto del primer capítulo de 'Toledo, Cruce de destinos'

En la segunda mitad del siglo XIII, la península ibérica es un enorme campo de batalla entre los reinos cristianos y los musulmanes del sur.

Rodrigo, noble guerrero cristiano, regresa a casa tras una larga campaña. Pero al llegar, encuentra su castillo arrasado y a su esposa y a su primogénito cruelmente asesinados por guerreros musulmanes comandados por el temible Abu Bark. Tan sólo encuentra dos supervivientes, Blanca y Martín, sus hijos pequeños. Allí mismo, jura venganza contra Abu Bark.

Diez años después, tras décadas de cruentas batallas, Alfonso X, rey de Castilla, logra llegar a una precaria paz con los reinos musulmanes. Para lograr el final de la guerra, el Rey llama a su lado a Rodrigo y le pide que abandone las armas, la vida de guerrero, y se una a él como su Magistrado Real para lograr la paz y la convivencia pacífica entre las tres culturas de la ciudad.

Rodrigo no va a tener fácil repartir justicia en una ciudad en la que no todo el mundo desea el final de la guerra. Una de esas personas a quienes la paz no beneficia en absoluto es el poderoso Conde de Miranda, un hombre sin escrúpulos que sólo piensa en su beneficio personal. Miranda, apoyado por el taimado arzobispo Oliva, hará todo lo posible para entorpecer el tratado.

Junto a Rodrigo, sus dos hijos se trasladan a Toledo. Blanca se ha convertido en una bella e inocente jovencita, encantada de trasladarse a la Corte. Por su parte, Martín es un joven valiente e impulsivo que ha crecido alimentándose con la leyenda de su padre, con sus gestas heroicas. Su sueño es seguir sus pasos y convertirse en un guerrero.

Pero su padre tiene otros planes para él. No se convertirá en guerrero, sino que se encargará de la seguridad del infante Fernando, el hijo de Alfonso X y la reina Violante y posible heredero al trono. A Martín esto no le sienta nada bien. No sólo su padre no ha consumado la venganza contra Abu Bark, sino que no le deja convertirse en guerrero y, además, le obliga a hacer de niñera. Pero Martín pronto comprobará que sus habilidades en combate le van a ser de mucha ayuda, pues hay alguien muy interesado en acabar con Fernando.

Por otro lado, su odio ciego hacia todo lo musulmán se tambaleará cuando conozca a Fátima, una bellísima joven musulmana que no podrá quitarse de la cabeza por mucho que lo intente.