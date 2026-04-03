Sadakat mete a otra mujer en la mansión para darle un hijo a Cihan delante de Alya

Sin avisar a nadie, la matriarca ha presentado a Zeynep, una joven llegada desde Diyarbakir para convertirse en concubina de Cihan y darle al clan el heredero que tanto obsesiona a la familia. Alya ha asistido a la escena completamente helada, viendo cómo su suegra trataba a la chica como si fuera una mercancía delante de todos.

Cihan no ha podido creer lo que estaba pasando y ha reaccionado de inmediato. Fuera de sí, le ha gritado a Zeynep que se marchara y ha intentado que Kadir la sacara de allí cuanto antes. Pero Sadakat se ha plantado en mitad del salón y ha dejado claro que no piensa renunciar a su idea. Para ella, Alya sigue siendo un estorbo y traer a otra mujer a la casa le parece una salida perfectamente válida para asegurar el futuro del apellidoAlbora.

Mientras los reproches y los gritos iban subiendo de tono, el teléfono de Cihan ha empezado a sonar. Al otro lado estaba Kaya, completamente alterado. “Le he disparado”, le ha soltado sin rodeos, haciendo que todo lo que estaba pasando en la mansión quedara de repente en segundo plano. En ese instante, la locura de Sadakat ha dejado de ser el único problema de la noche.

La noticia ha caído como una bomba: Kayaha disparado a Sedat después de defender a Zerrin en el callejón, y ahora el conflicto con los Baybars puede explotar de un momento a otro. Cihan ha tenido que dejar a su madre con su delirio de la concubina para centrarse en otro incendio todavía más peligroso: salvar a su primo antes de que acabe en la cárcel o en medio de una guerra abierta entre familias.

La noche ha terminado convertida en una pesadilla para los Albora. Zeynep se ha quedado en la mansión como una víctima más de los planes de Sadakat, Alya ha tenido que tragarse una humillación imposible de olvidar y Cihan ha vuelto a quedarse solo en medio del caos, corriendo de un frente a otro para evitar que su familia termine de romperse por dentro.