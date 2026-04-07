“Te quiero”: la llamada desde la cárcel que refuerza el amor de Kaya y Zerrin

La emoción ha estallado en el coche de Sahin cuando Kaya ha llamado a Zerrin desde la cárcel. El joven se ha mostrado muy preocupado por la presión que ha recibido su prima, pero Zerrin le ha confesado la razón de su valentía: "Pues porque te quiero". Unas palabras que han dejado a Kaya sin aliento, asegurando que ahora sería capaz de pasar "cien años encerrado" solo por ella.

Zerrin ha animado a Kaya a no rendirse y le ha recordado que pronto saldrá en libertad porque es inocente. Emocionado, Kaya ha jurado que en cuanto salga irá a buscarla para no separarse nunca más de su lado: "No volveré a abandonarte". Zerrin se ha quedado muy tocada por la promesa de su primo mientras el abogado le arrebataba el móvil a Kaya al acabarse el tiempo.

La joven ha escuchado la declaración de su primo con el corazón en un puño mientras Sahin conducía en silencio. No cabe duda de que este amor ha salido reforzado de la tragedia, y ahora Zerrin tiene más claro que nunca que va a luchar contra quien haga falta por su futuro conKaya.