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Los fans de Sueños de libertad ponen a prueba a Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos con un divertido juego

Los actores que dan vida a Luz Borrell y Luis Merino en la ficción hacen un repaso de su historia respondiendo a las distintas preguntas.

Los fans de Sueños de libertad ponen a prueba a Carolina Lapausa y Guillermo Barrientos con un divertido juego

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María Sicilia Fernández
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Después de más de 500 capítulos, la historia de Luz Borrell y Luis Merino en Sueños de libertad ha llegado a su fin. El matrimonio se despidió de su etapa en Toledo y decidió comenzar una nueva vida en Barcelona.

Esta marcha supone el adiós de #Lulú, una de las parejas más queridas por los espectadores de Sueños de libertad.

“Creo que merece la pena esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

Precisamente, los seguidores de la ficción han puesto a prueba a los actores con preguntas aleatorias que los intérpretes han ido sacando al azar.

¿Cómo han construido el feeling que la pareja desprende en la pantalla? Carolina Lapausa ha sido muy directa con su repuesta: “Fácil, ¿habéis visto lo guapo que es?” Por su parte, Guillermo cree que la clave está en las miradas.

Dar vida a un personaje no es tarea fácil y requiere mucha preparación; por eso, la actriz confiesa que incluso fueron doctores reales al plató para contarles cómo trabajaban ellos en la vida real.

Además, tal y como Guillermo Barrientos cuenta, la forma en la que se visten ya dice mucho de ellos y les ayuda a meterse en su piel. Y es que, el actor madrileño confiesa que su mítica boina era un accesorio que él mismo se compró y que antes de llegar a la serie nunca lo había utilizado.

Este curioso juego también dio la oportunidad de responder las preguntas más comprometedoras sobre la pareja en la ficción, como…¿Quién se fijó primero en el otro? ¿Para cuándo un mini “Lulú”?

La respuesta a la primera no deja lugar a dudas, ¡fue Luis!: “Se queda tonto perdido cuando la ve”, reconoce el actor. Sin embargo, no tienen respuesta para la segunda: “Habrá que ver qué pasa en Barcelona”.

No hay duda de que #Lulú representa una de las parejas con más conexión de la ficción, pero ¿se llevan los actores igual de bien que la serie?

Como no podía ser de otra manera, la respuesta es un sí rotundo: “La clave se basa en el respeto y es lo que ha hecho que hayamos construido personajes tan bonitos”.

¡Dale al play y recuerda que de lunes a viernes tienes una cita con Sueños de libertad!

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