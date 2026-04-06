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En tierra lejana | 6 de abril

Nare abraza a Sahin sin saber que Demir los está fotografiando

Ese abrazo ha sido su forma de decirle que, pase lo que pase con los Albora o con sus propios padres, él siempre va a estar ahí para protegerla.

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Nare abraza a Sahin sin saber que Demir los está fotografiando

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La tensión en el clan de los primos está que arde por culpa de las mentiras. Ecmel y Fidan están presionando a Zerrinpara que mienta ante el juez y meta a Kaya en la cárcel para siempre. Lo único que quieren es separar a los enamorados porque no soportan ese romance, pero no contaban con que Sahin se iba a plantar para defender la verdad.

El joven le ha pedido a su hermana que no sea cómplice de esa injusticia, aunque eso signifique ir en contra de su propio padre. Nare ha ido corriendo a buscarlo para darle las gracias por ser tan noble. Ambos se han fundido en un abrazo precioso que lo dice todo.

Sahin le ha confesado que él jamás intentaría vengarse usando el amor de los demás, porque sabe perfectamente lo que se siente al estar enamorado y no piensa boicotear lo que sienten Zerrin y Kaya.

Para él, la felicidad de su hermana y de su primo está por encima de cualquier guerra por el poder o por las propiedades. Ha dejado claro que no piensa quedarse callado mientras su familia intenta destruir una relación por puro rencor. Nare se ha quedado sin palabras al ver que Sahin prefiere ser justo antes que seguir el juego de odio que han montado Ecmel y Fidan contra los Albora.

Nare y Sahin se han quedado así, abrazados y en silencio, disfrutando de un respiro en mitad de tanta tormenta familiar, sin saber que Demir los estaba fotografiando para contárselo todo a Oskan.

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