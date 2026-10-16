Doña Inés, la mujer que desafió a su tiempo y convirtió La Deslumbrante en su símbolo de libertad

Doña Inés murió dejando un legado eterno y la huella imborrable de quien supo ser jefa, madre y amiga al mismo tiempo. Levantó La Deslumbrante de la nada, enfrentándose a todos los que decían que una mujer no podía mandar. Pero no lo hizo solo por ella; lo hizo por todas.

Su mayor lección de vida fue el empoderamiento: abrir las puertas de su fábrica a las mujeres y soñar con una escuela para que aprendieran a escribir y a defenderse solas. Ella les enseñó que no necesitaban a nadie porque su fuerza nacía de su propio trabajo.

Fue una mujer de principios inquebrantables, capaz de enfrentarse a quien fuera necesario para proteger su honor y el de su fábrica. Durante la enfermedad y la gripe, demostró que su corazón era muy grande, convirtiendo el Pazo en un hospital para los enfermos.

Murió sin saber el secreto del intercambio de sus hijas, pero habiéndolas querido a ambas, demostrando que para ella la sangre no era lo único que definía a una familia. Doña Inés se marchó como la "primera patrona del mar", dejando a una nueva generación de mujeres listas para seguir sus pasos.

Por todo ello, su mensaje no necesita palabras: está en cada mujer que sabe leer, en cada conservas que sale de su fábrica y en la valentía de quienes, como ella, no tienen miedo a navegar contra corriente.