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Trayectoria del personaje

Doña Inés, la mujer que desafió a su tiempo y convirtió La Deslumbrante en su símbolo de libertad

Doña Inés no fue solo la matriarca de los Valdés en Las hijas de la criada; fue la mujer que se atrevió a soñar cuando a las mujeres se les prohibía tener ambiciones. Su vida fue una lucha constante por la dignidad, y su legado es mucho más que una empresa.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Doña Inés murió dejando un legado eterno y la huella imborrable de quien supo ser jefa, madre y amiga al mismo tiempo. Levantó La Deslumbrante de la nada, enfrentándose a todos los que decían que una mujer no podía mandar. Pero no lo hizo solo por ella; lo hizo por todas.

Su mayor lección de vida fue el empoderamiento: abrir las puertas de su fábrica a las mujeres y soñar con una escuela para que aprendieran a escribir y a defenderse solas. Ella les enseñó que no necesitaban a nadie porque su fuerza nacía de su propio trabajo.

Fue una mujer de principios inquebrantables, capaz de enfrentarse a quien fuera necesario para proteger su honor y el de su fábrica. Durante la enfermedad y la gripe, demostró que su corazón era muy grande, convirtiendo el Pazo en un hospital para los enfermos.

Murió sin saber el secreto del intercambio de sus hijas, pero habiéndolas querido a ambas, demostrando que para ella la sangre no era lo único que definía a una familia. Doña Inés se marchó como la "primera patrona del mar", dejando a una nueva generación de mujeres listas para seguir sus pasos.

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