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Avance | En tierra lejana

Mine intenta esta noche que Alya descubra que es la amante de Cihan, ¿lo conseguirá?

Con Mine fuera de sí y negándose a salir del coche, Cihan tiene que emplearse a fondo para proteger su secreto. ¿Tendrá que sincerarse con Alya?

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Mine intenta esta noche que Alya descubra que es la amante de Cihan

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Mineno aguanta más estar así y le recuerda a Cihan que, aunque esté casado con Alya por un pacto, es a ella a quien busca cada noche. "A ella no le importa tu concubina, ¿por qué iba a importarle lo nuestro?", le pregunta enfadada, dispuesta a que Alya descubra la verdad de una vez por todas.

El momento crítico llega cuando Alya olvida su móvil en el coche y llama a Cihanpara recuperarlo. Mine, fuera de sí, intenta salir del vehículo para entregárselo ella misma y forzar el encuentro: "¿De qué tienes miedo, Cihan?".

La situación va a peor cuando Alya aparece caminando hacia ellos. Cihan, logra que Mine se esconda justo a tiempo, evitando un escándalo que habría destruido el frágil equilibrio de su matrimonio de conveniencia.

Tras el susto, Cihan deja claro que no piensa seguir haciéndole daño a Alya: "Ya la he obligado a casarse conmigo, no quiero que sufra más". Pero Mine no se queda conforme y sigue preguntando: "¿Te preocupa que le dé lo mismo? ¿Te gustaría que Alya estuviese celosa?".

¿Está empezando Cihan a sentir algo por su esposa o es solo un sentimiento de culpa lo que lo aleja de los brazos de Mine? Esta noche, capitulazo a las 23 horas en Antena 3.

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