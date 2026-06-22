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En tierra lejana | 22 de junio

Cihan consuela a Alya tras conocer toda la verdad sobre Fikriye: “Eres un fénix”

Después de contarle a Cihan cómo fue su infancia, la doctora ha seguido desahogándose sobre esa mujer a la que nunca ha sentido como una madre.

Cihan consuela a Alya tras conocer toda la verdad sobre Fikriye: “Eres un fénix”

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Alya le ha confesado a Cihan que, incluso después de desaparecer de su vida, Fikriye volvió a aparecer cuando se enteró de que había tenido a Cihan Deniz. "Insistió en verlo, no sé para qué", ha recordado. Finalmente, le envió una fotografía del pequeño y no volvieron a hablar. Hasta ahora.

La doctora no ha podido ocultar el dolor que le provoca verla de nuevo en Mardin. "Como no tiene vergüenza alguna, reaparece en mi vida", ha dicho muy afectada. Cihan ha intentado quitarle importancia recordándole que nadie puede elegir a su familia, pero Alya ha dejado claro que nunca llegó a tener una de verdad.

Llorando, le ha confesado que ni siquiera sabe quién es su padre. "Nunca lo he visto. No sé dónde está y ella tampoco lo sabe", ha explicado. Muy preocupada por lo que puedan pensar los Albora, Alya se ha preguntado cómo la verá Sadakat después de conocer toda la verdad. "¿Qué pensarán todos ahora? ¿Qué dirán de mí?", ha dicho rota. Sin embargo, también ha dejado claro que ya no puede seguir escondiéndose: "Soy quien soy. Ahora piensa lo que quieras".

Ha sido entonces cuando Cihan la ha emocionado con sus palabras. Después de observarla durante todo este tiempo, el líder de los Albora le ha confesado que conoce perfectamente la clase de mujer que es. Lejos de juzgarla por su pasado, Cihan le ha recordado el significado del colgante que siempre lleva consigo. "Eres un fénix", le ha asegurado.

Para él, da igual todo lo que haya sufrido o las veces que la vida la haya golpeado, porque siempre encuentra la forma de levantarse: "Tú siempre consigues renacer de las cenizas". Antes de que se fuera, la doctora ha vuelto a insistir en una única cosa: no quiere volver a verla.

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