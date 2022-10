Repasamos los últimos acontecimientos que han marcado la vida de Züleyha

La vida de Züleyha en ‘Tierra Amarga’ no está siendo nada fácil últimamente. La joven no para de recibir un varapalo tras otro. Cuando ya parecía que vivía un momento dulce en su relación, con Demir y sus hijos, la infidelidad de su marido hizo que todo diese un giro inesperado.

¡Aquí hacemos un repaso de todo lo que ha ocurrido desde entonces!

Sin embargo, alabamos su fuerza de voluntad, ya que ella a pesar de todo, siempre sigue luchando y tirando hacia delante.

La infidelidad de Demir

Uno de los acontecimientos que marcaron un antes y un después en la vida de Züleyha fue descubrir que Demir la había estado engañando con Ümit.

La joven se enteró de la noticia por parte de Müjgan que, después de reconciliarse con ella y pedirle perdón por el daño que le había hecho, vio necesario contarle lo que realmente estaba ocurriendo para que estuviese atenta.

Züleyha intentó hacerse la dura y le dijo a la doctora que ya lo sabía y había perdonado a Demir… ¡Aunque era mentira! Estaba muy dolida y sufrió mucho, aunque decidió esperar a que su marido se lo contara.

Sin embargo, Demir nunca dio el primer paso, a pesar de que Züleyha le estaba mandando señales para que lo hiciese e incluso le acorraló a preguntas que él no supo responder.

Antes de hablar con su marido, Züleyha decidió enfrentarse a Ümit. La joven echó a la doctora de la casa en la que estaba viviendo y le dijo que sabía todo lo que había ocurrido. La mujer de Demir le reprochó que le hubiese hecho tanto daño cuando supuestamente eran amigas.

Después de eso, y sin decirle nada a nadie, Züleyha decidió coger a sus hijos e irse a Chipre. De ahí podría viajar a donde prefiriese. Demir descubrió los planes de su mujer y decidió irse tras ella, pero llegó demasiado tarde y la joven se marchó.

El falso embarazo de Ümit

Desde que Demir acabó la relación con Ümit, rompiendo también la promesa de que pasarían un futuro juntos, la única misión de la doctora fue vengarse de él y de Züleyha.

Uno de sus planes para intentar recuperar a Demir fue inventarse que estaba embarazada del joven Yaman, y, por supuesto, conseguir que Züleyha se enterase antes que nadie.

Ümit forzó un encuentro con la joven en mitad de la carretera para darle la noticia. Züleyha, al descubrir la noticia, se quedó en shock. ¿Cómo podía ser? De nuevo, intentó hacer ver a la doctora que era fuerte y no tenía miedo, pero estaba rota por dentro.

La traición y muerte de Sevda

Sevda también ha sido la protagonista de una de las pesadillas de Züleyha. La cantante era la madre de Ümit, pero nadie en Çukurova lo sabía. Sin embargo, Sermin y Füsün se encargaron de llevar a cabo una investigación… ¡Ellas sabían que había algo raro!

Cuando lo descubrieron, la madre de Betül no lo dudó un segundo y se lo contó a Demir, y él a Züleyha. La joven se sintió muy decepcionada con Sevda… Después de tanto tiempo protegiéndola, ella les había ocultado que era la madre de su peor enemiga.

Sevda fue expulsada de la mansión y, aunque regresó para suplicarle a Züleyha que la dejase volver, ella se negó. Entonces la cantante decidió idear un plan para vengarse de Demir, que además incluía revelar que Züleyha y ella mataron a un hombre el día del asalto a la mansión.

Demir accedió al chantaje de Sevda, pero no sirvió de nada porque a Ümit le pudo la rabia y, en medio de una pelea con el marido de Züleyha, la doctora mató a su madre y le echó la culpa al joven Yaman.

Züleyha se enteró de la noticia cuando Ümit llegó a la mansión para quedarse. Demir no podía evitar que se alojara allí porque, si lo hiciese, lo delataría e iría a la cárcel. ¡La joven se quedó petrificada!

La desaparición de Demir

A pesar de todos los obstáculos en la relación entre Demir y Züleyha y, sobre todo, la infidelidad, la joven supo perdonar a su marido y mantenerse junto a él en un momento muy complicado.

Demir entró en la cárcel acusado de la muerte de Sevda, pero gracias a Fikret logró escapar. El sobrino de Fekeli le insistió en que debía huir, pero Yaman no quería irse de Çukurova sin su familia, así que volvió a la mansión a por ellos.

Züleyha se quedó muy sorprendida de verlo allí, y por supuesto accedió a irse con él. Sin embargo, un nuevo asalto a la mansión volvió a cambiarle los planes a los Yaman. A pesar de que sus hijos estaban bien, la joven se llevó un nuevo varapalo al descubrir que Demir había desaparecido.

Desde ese momento la joven está en un sinvivir constante. No sabe nada de su marido, y la única pista que tiene de él es un paquete que llegó desde Siria en el que había una nota que supuestamente había escrito Demir. En ella, le decía a Züleyha que no se preocupase, que volvería pronto.

Tras recibir la carta, Züleyha le pidió un importante favor a Fikret: que lo buscase. Por eso, el joven se ha ido a Siria junto a Çetin, ¿lo encontrará?

La muerte de Ümit

Züleyha tuvo que enfrentarse a Ümit hasta los últimos momentos de la doctora. La hija de Sevda llegó muy lejos tratando de vengarse de Demir, y secuestró al pequeño Adnan con la ayuda de Cümali.

Cuando el hijo de Züleyha ya estaba con ella, la doctora la llamó y le dijo que si no la llevaba hasta Demir no le diría dónde estaba su hijo. ¡Pero la joven no sabía dónde estaba su marido!

Sin embargo, Züleyha y Ümit se vieron y, en un momento de forcejeo, la pistola de la joven se disparó e hirió a la doctora. La mujer de Demir, con mucho miedo, volvió a casa y se lo contó todo a Fikret y Fekeli.

Ellos la acompañaron al lugar donde ocurrió todo y, cuando llegaron, ¡el cuerpo de Ümit no estaba allí! Hakan se lo había llevado para evitar que inculparan a Züleyha y lo dejó en otro lugar de manera que su muerte pareciese un accidente.

Días después encontraron su cadáver y ahí acabó todo el conflicto entre Ümit y Züleyha.

La pérdida de Fekeli

El último varapalo en la vida de Züleyha ha sido la muerte de Fekeli. El tío de Fikret ha sido un gran apoyo para los Yaman desde siempre, y concretamente para la joven, sobre todo ahora que su marido está desaparecido.

Ali Rahmet ha estado presente en los mejores y peores momentos de Züleyha. Uno de los últimos, cuando tuvo que reconocer un cadáver para ver si era Demir.

El tío de Fikret pidió un permiso para salir de la cárcel cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo en la mansión Yaman, y no se separó de la joven para asegurarse de que estaba bien.

Por eso, la muerte de Fekeli ha sido un duro golpe para los Yaman y para Züleyha. ¡Pobrecita!

La vida de la mujer de Demir no está siendo nada fácil últimamente. ¡Esperamos que pronto las cosas mejoren para ella y pueda tener la felicidad que merece! Ella sigue luchando y nosotros estamos con ella. No te pierdas cómo continúa su historia en ‘Tierra Amarga’ de lunes a viernes a las 18h en Antena 3.