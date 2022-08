Sevda destapa el plan de Züleyha: “Voy a dejar a Demir"

Züleyha está muy decepcionada con todo lo que le ha pasado últimamente, especialmente en su relación con Demir. La joven ha luchado mucho por mantener a su familia unida, sobre todo cuando su marido estuvo en la cárcel. Ella hizo todo lo que estuvo en su mano, incluso se puso en peligro, para demostrar la inocencia de Demir y conseguir que saliese de prisión.

Sin embargo, nada de esto ha tenido sentido. Züleyha se ha enterado por Müjgan de que Demir la ha estado engañando con Ümit. La joven ha intentado que su marido se lo cuente todo, pero no lo ha conseguido. Parece que no está arrepentido, o al menos así lo ha demostrado.

Züleyha no quiere seguir al lado de Demir y, por eso, ha ideado un plan para abandonar Çukurova. Para ello ha recibido la ayuda de Sadi, que ha sido intermediario en la venta de su parte de la empresa Yaman y también quien le ha conseguido los pasaportes a ella y a sus hijos. La joven viajará a Chipre y desde allí podrá irse al país de Europa que considere.

Demir y Züleyha se han despedido en la puerta de la mansión Yaman. Él se va a trabajar, pero antes han quedado en ir a cenar esa noche. Sevda, que estaba con ellos, se ha dado cuenta de que algo no iba bien con la joven. Ella le ha dicho que no le pasaba nada, pero la cantante no se ha dado por vencida y ha seguido a Züleyha hasta la habitación.

Allí ha visto cómo la mujer de Demir preparaba los pasaportes y la ropa de los niños y de ella. Sevda no entendía nada. Entonces Züleyha le ha reconocido a la cantante, entre lágrimas, que se va lejos de Çukurova. También le ha confesado que sabe lo de la infidelidad, y que ahora se arrepiente de no haber escuchado a Sevda cuando se lo advirtió.

La cantante ha intentado evitar que la joven se vaya y la ha animado a hablar con Demir. Sevda cree que fue un error y seguro que está arrepentido. Sabe que el joven Yaman la buscará cuando se entere de que no está. Züleyha le ha suplicado que no le cuente nada a Demir. ¿Será Sevda capaz de mantener el secreto?