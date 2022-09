Züleyha dispara a Ümit y se desploma al suelo... ¿Estará muerta?

Ümit está haciéndoselo pasar muy pero que muy mal a Züleyha. Desde que Demir ha desaparecido, ha intentado convencer a todo el mundo de que ha sido un plan urdido por el matrimonio para marcharse juntos. ¡Y eso no es verdad! De hecho, fue a la policía e incriminó a Demir de haber matado a Sevda, y les contó, precisamente, que Demir había planeado el asalto a la mansión para poder huir.

Posteriormente, se enfrentó a Züleyha delante de todos e intentó que la joven revelara el paradero de Demir. ¿No se da cuenta que no lo sabe? Lo cierto es que la joven está muy obsesionada con Demir y hasta ha fingido el embarazo, se puede creer lo que quiera... ¡Está loca por Demir!

Züleyha terminó por echarla de la mansión. Les ha hecho mucho daño y la joven lo está pasando muy mal como para tener que soportar las acusaciones falsas de Ümit... Así que la joven decidió dar un paso más, pagó a Cümali para que se llevara a su hijo... ¡Y le secuestró!

Züleyha, al darse cuenta ha perdido los nervios, encima de todo lo que está pasando, se llevan a su hijo...

Pero Ümit solo quería al niño para negociar con ella. Llamó a Züleyha y le pidió que acudiera a un lugar concreto y ahí la ha acusado de saber dónde estaba Demir. Una y otra vez ha intentado que la joven le revelara dónde estaba Demir... ¡Pero Züleyha no lo sabe! La joven, harta de que no le dijera dónde estaba su hijo, le ha apuntado con una pistola. Pero eso no ha achantado a Ümit, ella quería llegar hasta el final y la ha seguido presionando. Ambas han forcejeado y la pistola ha terminado por dispararse... ¡Ümit ha caído al suelo desplomada! ¿La ha matado Züleyha?

Además, la mujer de Demir, lo que no se imaginaba es que había alguien vigilándolas en todo momento y ese era... ¡Hakan Gümüşoğlu!

Züleyha, muy nerviosa ha terminado por marcharse del lugar con su hijo... ¡Dejando ahí a Ümit! ¡Y a la pistola con la que le había disparado! ¿Qué pasará ahora? ¿Estará viva Ümit? ¿La incriminará Hakan?

