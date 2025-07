Claudia reconoce que ella intercedió por Raúl y él se lo agradece: “Te lo agradezco de corazón”

Todo ha empezado con un comentario inocente: “¿Y ese mono? ¿Qué tienes nuevo trabajo aquí en la colonia?”. Raúl, sonriente, le ha contado que acaba de empezar como mecánico, su trabajo soñado. La joven, disimulando, le ha felicitado sin darle demasiada importancia.

Raúl le ha contado sus sospechas y ha explicado que justo cuando iba camino de una entrevista en Madrid, Tasió se cruzó y le avisó de que don Pedro lo quería contratar en la colonia.

Claudia, algo incomoda, ha intentado quitarle hierro: “Le habrá hablado alguien de ti”, le ha dicho mientras bebía del café.

Raúl, sin perder la sonrisa, no ha tardado en acorralarla. “Has sido tú, ¿no, Claudia?”. Ella ha tratado de negarlo con humor, pero al final ha terminado confesando: “Yo solo le he dicho a don Pedro que, si necesitaban un mecánico, podían contar contigo”. Conmovido, Raúl, no ha dudado en agradecerle el gesto y finalmente, ambos se han mirado con cariño.