Demir, acorralado por las preguntas de Züleyha: ¿Le contará su infidelidad con Ümit?

Züleyha está muy dolida con Demir. A pesar de todo lo que luchó para sacarlo de la cárcel, su marido no ha sabido corresponderla y parece que el dulce momento por el que pasaba la pareja está a punto de llegar a su fin.

La joven se ha enterado de que su marido le ha sido infiel con Ümit. Müjgan ha sido la encargada de contárselo y, aunque frente a ella no quiso mostrase dolida, estaba profundamente decepcionada y enfadada a la vez. La doctora le mostró una foto en la que Demir y Ümit estaban juntos, así que no había dudas de que lo que le estaba contando era cierto.

Züleyha no ha querido decirle nada a Demir. Sigue intentando que él sea quien dé el paso de contarle toda su relación con la doctora Ümit, pero no lo ha hecho.

La mujer de Demir estaba pensativa en su habitación cuando ha llegado su marido, que se ha mostrado muy cariñoso con ella. Züleyha le ha confesado que está un poco triste por Ümit y le ha preguntado que por qué no le ha dicho nada a la doctora, cuando ella fue quien lo inculpó por el accidente. Le ha recordado, además, que, de no ser por Fikret, Demir jamás habría salido de la cárcel.

Züleyha sabe muy bien lo que hace: está intentando que su marido se sienta obligado a contarle toda su relación con Ümit. ¿Lo conseguirá?

“¿Qué pasa con Ümit?”, le ha preguntado. Demir ha tratado de calmar a su mujer y le ha dicho que Fikret la trajo como parte del plan para destruirle, pero que no lo conseguirían porque él no lo va a permitir. Sin embargo, Züleyha ha insistido en que no entiende qué tiene Ümit en contra de él si siempre la han tratado con amabilidad. No vale solo que tenga una relación con Fikret para odiar a Demir.

Demir se ha encontrado cada vez más entre la espada y la pared. ¿A qué se debe la insistencia de Züleyha? Al joven Yaman solo le ha salido repetirle a su esposa que Ümit le odia porque está aliada con Fikret.

Sevda lo ha escuchado todo desde detrás de la puerta, incluso las duras palabras de Demir en las que ha dicho que se vengará de Ümit una vez salga del hospital. Ahora la cantante también está nerviosa, no quiere que Demir le haga daño a su hija. ¿Se lo contará?