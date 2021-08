Züleyha, discute con Gülten por no entregarle sus cartas a Yilmaz: “Tú me has condenado”

Züleyha tiene un nuevo disgusto al enfrentarse con Gülten, quien ha vuelto a trabajar para ella. La mujer no perdona a la criada, que trata de disculparse por no haberle entregado a su amado las cartas cuando estaba en prisión.

Gülten intenta que Züleyha entre en razón: “Yo siempre he querido ayudarte. Si no le entregué las cartas fue por tu propio bien”. A Züleyha la explicación no la convence: “Tú me has condenado, vivo en un infierno gracias a ti”.

Y es que Züleyha piensa que Gülten solo ha pensado en ella porque está enamorada de Yilmaz.

Züleyha no gana para disgustos últimamente: ¿Volverán a ser amigas ella y Gülten?