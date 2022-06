Ümit juega todas sus cartas y declara su amor a Demir: “Mi alma te pertenece, te quiero”

Demir se ha reunido con Ümit. Tras hablar por teléfono, el joven va a ver a la doctora con la idea de poner fin a su relación. Ahora que sabe que Züleyha le quiere, y que se ha dado cuenta que no puede estar con otra mujer que no sea ella, lo mejor es poner punto y final a su historia con la doctora.

El joven llega a su casa dispuesto a ser sincero con ella, de hecho, comienza diciéndole que a veces los sueños se cumplen y que su sueño al fin se ha cumplido. Ese momento llaman a la puerta, se trata de Sevda, la cantante está buscando a Demir tras averiguar que el joven mintió sobre su paradero.

Sevda irrumpe y grita el nombre de Demir. Ümit asegura que no está allí, pero la cantante no se lo cree. Demir, sorprendido por escuchar a Sevda se queda paralizado, esperando que se marche sin que le vea.

Sevda se enfrenta a Ümit dejándola las cosas claras antes de marcharse. Ümit habla con Demir nada más subir: “Sevda lo está sospechando, creo que ella lo sabe”, señala. Demir ha sido precavido así que no cree que su madre adoptiva sepa que han tenido una relación.

Ümit insiste en su relación con el joven: “Te necesito, cuando tú no estás me siento muy sola aquí. Sé que es difícil para ti, pero no olvides que toda mi alma y mi ser te pertenecen. Te quiero Demir”, la doctora termina declarando su amor al joven jugando todas sus bazas en un intento desesperado por retenerle a su lado.