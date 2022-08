Gülten planta cara a Demir: “Si quiere saber por qué se ha ido, ahí tiene la razón"

Gülten es una de las pocas personas que sabe dónde está Züleyha. La mujer de Demir se ha ido de Çukurova después de enterarse de la infidelidad de su marido con Ümit.

Ella ha intentado en varias ocasiones que Demir le cuente todo lo que ocurrió, pero al no haberlo conseguido, ha decidido marcharse.

Sadi la ayudó a conseguir los pasaportes y, además, Züleyha vendió su parte de la empresa Yaman para tener dinero suficiente para irse con sus hijos.

Nadie sabía que se iba hasta que Sevda ha pillado a la joven recogiendo todo para salir de la mansión. Züleyha se lo ha contado todo, pero le ha pedido discreción. Sin embargo, la cantante, en sus intentos por detenerla, ha ido a contárselo todo a Demir.

El marido ha salido corriendo hacia el puerto, con la intención de llegar a tiempo y poder hablar con ella. Züleyha ya había pasado el control de pasaportes cuando ha llegado Demir, que se ha quedado en la puerta.

Desde el puerto, Demir se ha ido directo a casa. Allí se ha encontrado con Gülten, que había ayudado a Züleyha a llevar todo hasta el ferry. El joven, muy alterado, le ha preguntado que a dónde ha ido su mujer.

Gülten ha respondido que no lo sabe, y Demir se ha enfadado aún más. La joven no se ha quedado callada, y le ha dicho al marido de Züleyha que no importa a dónde ha ido si tiene una esposa como ella y la engaña con otra.

Gülten le ha reprochado a Demir todo el daño que le ha hecho a Züleyha, ¡delante de todos! El joven no daba crédito y ha insistido en que le diga dónde está su mujer.

Ella ha seguido echándole todo en cara al joven y él ya no ha podido aguantar más. “Si es así como te sientes, entonces lárgate de mi mansión”, le ha dicho. Gülten, sin embargo, lo tiene claro: ella no va a irse. “Yo he crecido en la casa de un hombre que amaba a su esposa, no en la del señor Demir”, ha sentenciado.

Saniye y Gülten han hablado sobre lo ocurrido, y la joven le ha contado que Züleyha se ha ido por el romance entre Ümit y Demir. Saniye ha asegurado que siempre lo había sospechado, pero no había querido creerlo.