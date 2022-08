En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Sevda le cuenta a Demir el plan de Züleyha y él corre a detenerla

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Züleyha se ha enfrentado a Ümit tras enterarse de que la joven sedujo a su marido. La mujer de Demir no lo ha dudado y ha dejado a la doctora con todas sus cosas en la calle. Ümit no se ha quedado callada, y ha asegurado a Züleyha que Demir siente mucho amor por ella. La doctora no se va a dar por vencida en su relación con el joven Yaman. ¿Intentará evitarlo Züleyha?

Además, hemos visto cómo Züleyha sigue adelante con su plan de alejarse de Demir. No mucha gente sabe sobre él, pero se ha enterado alguien que puede desbaratarlo todo: Sevda. La cantante estaba presente cuando la joven y Demir se han despedido porque él se iba a trabajar. Züleyha se ha quedado llorando y Sevda se ha dado cuenta de que algo le ocurría. A la mujer de Demir no le ha quedado más remedio que contarle su plan, pero le ha pedido discreción.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Sevda está dispuesta a cualquier cosa para evitar que Züleyha deje Çukurova. La cantante ha decidido contarle a Demir el plan de su mujer. El joven no puede creer que Sevda no se lo haya dicho antes y rápidamente ha cogido el coche para intentar evitar que se separe de ella. ¿Logrará alcanzarla? ¿Cómo reaccionará Züleyha? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!