Demir le pide perdón a Züleyha por cambiar la herencia: “Para mí no hay diferencia entre Adnan y Leyla”

Züleyha y Demir han pasado la noche juntos y vuelven a vivir como marido y mujer. En la mansión todos se han dado cuenta de que Demir y Züleyha durmieron en la misma cama y no se habla de otro tema.

Durante el desayuno, Sevda se percata de la complicidad de la pareja. Demir le prepara una tostada a Züleyha con mucho cariño y le pregunta a Fadik por Haminne.

Züleyha le cuenta a Demir que el día que estaba en la compañía cuando firmó las declaraciones y vio las cesiones que se han hecho entre sus hijos: “Verías la cesión de bienes de Adnan para Leyla, no debería haberlo hecho, te pido disculpas”, señala.

Demir asegura que lo hizo por su madre, que ella la aconsejó que lo hiciera: “No lo digo para culparla, mi madre solo me dio un consejo y fue decisión mía hacerlo”, pero Züleyha lejos de enfadarse entiende lo que sucedió: “Tu madre sabía que me marchaba y quiso hacer lo que entonces era lo correcto”, señala.

Ahora Demir le ha devuelto sus bienes a Adnan: Podías no haberlo hecho y yo no me habría enterado”, señala. Pero Demir asegura que es algo que nunca se había perdonado y que para él no hay diferencia entre Adnan y Leyla: “No la había antes y tampoco la hay ahora”, señala.

