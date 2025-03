Roser Tapias nos cuenta la evolución de su personaje en Sueños de libertad: “María va en caída libre”

María ha tocado fondo en Sueños de libertad. El mundo ideal que la joven que había creado, a base de mentiras, se le ha venido encima.

María ya no puede retener a Andrés a su lado, todos ya saben que fue a un lugar clandestino para abortar y que ese niño no era de Andrés, si no de Víctor.

A partir de ahí, ha entrado en un bucle lleno de sombras que nos está mostrando la cara más amarga y dura de María Duque.

Roser Tapias, la actriz que da vida a este complicado personaje nos cuenta la trayectoria de María en la serie más vista de la televisión.

“El aborto supone un antes y un después para ella”

Roser nos confiesa que el aborto de María es un punto de inflexión para la joven tras vivir una situación de mucho dolor.

“En esa época un aborto clandestino era algo terrorífico”, nos ha contado y muy pocas mujeres conseguían salir con vida. María llega a ese punto por desesperación y en consecuencia de este aborto se queda estéril.

La actriz nos ha explicado que el saber que nunca podrá ser madre supondrá un gran dolor que provocará un gran cambio en su forma de ser.

“Es un personaje que parece va en caída libre y parece que se busca todo lo que le pase”, nos ha contado.

“La relación de Andrés y María cambiará”

Otra de las tramas centrales va a ser su relación con Andrés que también supondrá un antes y un después de la pérdida del bebé. No tanto su amor irracional por él, pero si la forma de actuar y de estrategia de María nos ha contado.

A partir de ahí, Roser nos ha contado que María va a ser menos inocente y estará dispuesta a todo por hacerse su hueco en la familia De los De la Reina. “Tendrá una ambición desmedida por hacer justicia”.

“Disfruto mucho de María”

Meterse en la piel de María es complicado tanto mentalmente como a nivel corporal. Roser nos cuenta que María exige mucho a nivel interpretativo, le cuesta salir del personaje, pero aún así disfruta mucho con ella.

¡No te pierdas todo lo que nos ha contado Roser Tapias sobre María y sigue disfrutando de Sueños de libertad!