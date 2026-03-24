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SUEÑOS DE LIBERTAD
Pablo admite su infidelidad a Nieves y revela el motivo que cambió su relación
El personaje da un paso decisivo al confesar su traición en Tarragona y explicar qué le llevó a romper la confianza, marcando un punto de inflexión emocional en la historia.
Pablo reconoce ante Nieves que le fue infiel durante su estancia en Tarragona, donde conoció a una mujer que le hizo sentirse especial. La confesión llega cargada de tensión y sinceridad.
El momento supone un golpe para Nieves, que escucha el relato completo de lo ocurrido. La revelación abre una nueva etapa en su relación, marcada por las dudas y las consecuencias del engaño.