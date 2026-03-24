Pablo admite su infidelidad a Nieves y revela el motivo que cambió su relación

Pablo reconoce ante Nieves que le fue infiel durante su estancia en Tarragona, donde conoció a una mujer que le hizo sentirse especial. La confesión llega cargada de tensión y sinceridad.

El momento supone un golpe para Nieves, que escucha el relato completo de lo ocurrido. La revelación abre una nueva etapa en su relación, marcada por las dudas y las consecuencias del engaño.