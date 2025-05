María y Gema coinciden en la tienda, ¿podrán dejar a un lado el pasado y volver a ser amigas?

María ha acudido a Perfumerías De la Reina y allí se ha encontrado con la que fue su íntima amiga: con Gema.

La joven no puede perdonarle a Gema que ella le confesase a Andrés que el bebé que no estaba esperando no era suyo. A partir de ese momento, rompieron su amista y, por el momento, no parece que vayan a solucionar sus diferencias.

María, aprovecha el inesperado encuentro, para preguntarle a Gema por la adopción de Teo y ambas también acaban hablando de la tutela de Julia y del patrimonio de la pequeña.

La mujer de Andrés le confiesa a Gema que se alegra de que haya conseguido por fin ser madre mientras se despiden. ¿Podrán algún día volver a ser amigas?