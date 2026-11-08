Mabel se enfrenta a los nervios de su inesperada velada con Josema

La tensión y los enredos sentimentales no dan tregua en los próximos episodios de Sueños de libertad. Tras el distanciamiento con Salva, la trama amorosa de Mabel dará un giro totalmente inesperado cuando un imprevisto impida a Nieves acudir a un concierto, convirtiendo a Josema en su improvisado acompañante para la velada. Una perspectiva que llenará de nervios a la joven, evidenciando que el chico ocupa cada vez un lugar más importante en sus pensamientos.

Paralelamente, los conflictos de la colonia continúan en plena ebullición. Mientras Félix Cifuentes redobla la presión exigiendo el doble de dinero a Gabriel para mantener oculto su turbio secreto, Begoña se encamina hacia un nuevo callejón sin salida al reunirse con el falso Javier, el supuesto novio de Beatriz que elude cualquier responsabilidad. Todo ello en un capítulo marcado también por la emotiva aparición de Miguel en la misa de aniversario de Mateo para apoyar a Claudia, y por los desesperados intentos de Salva por buscar ayuda espiritual y un posible ingreso en un monasterio para encauzar la adicción de su padre.