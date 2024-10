Jacinto, ofendido con las preguntas de Tasio sobre su orientación sexual: “Te vas a quedar con las ganas de saberlo”

Las dudas invaden a Tasio. El joven está cada vez más celoso de Jacinto y teme que su compañero esté detrás de su mujer.

A Tasio le sentó muy mal cuando Carmen le dijo que debía quedarse hasta tarde trabajando con el nuevo compañero de la fábrica. ¡No podía reprimir sus celos!

Desde ese momento, Tasio tiene muchas dudas: por un lado, cree que Jacinto podría ser homosexual, pero por otro no sabe si en realidad lo que pasa es que a Jacinto le gusta Carmen.

Tasio le pregunta si tiene novia, pero Jacinto le responde que no. El marido de Carmen insiste y le empieza a hacer preguntas incómodas a Jacinto para salir de dudas y saber la orientación sexual de su compañero.

“No me gusta un pelo lo que te traes con mi mujer”, le acaba confesando Tasio mientras Jacinto, enfadado, le responde que no va a poder resolver sus dudas porque no piensa decirle absolutamente nada: “Te vas a quedar con las ganas de saberlo”.