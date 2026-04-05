Guillermo Barrientos dice adiós a Luis, su personaje en Sueños de libertad: "Tu dignidad, lealtad y desempeño no han sido en balde"

Luis Merino llegó a Sueños de libertad como el perfumista de los De la Reina y hace un mes se despidió de Toledo para comenzar una nueva vida en Barcelona.

En su paso por la serie más vista de la televisión, el hijo de Digna se ha enfrentado a numerosos contratiempos profesionales y amorosos, demostrando que la dignidad y la lealtad están por encima de todo.

Nadie mejor que Guillermo Barrientos conoce a Luis. El intérprete ha dado vida a este personaje durante más de dos años de emisión y 500 capítulos de emocionantes historias.

El actor madrileño nos ha sorprendido con una emotiva carta dedicada a Luis: “El amor por los tuyos y tu familia, la lealtad a tus ideales y tu dignidad no ha sido en balde”.

Guillermo también ha confesado que ha sido un viaje intenso, pero lleno de ilusión, compromiso, disfrute y, sobre todo, aprendizaje.

Además, el actor tampoco ha querido olvidarse del equipo que ha hecho posible que su historia y la del resto de personajes se hagan realidad. ¡Te echaremos de Menos, Luis!