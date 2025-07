Gabriel le propone a María ser su aliada en su venganza: “Quiero que los De la Reina sufran”

María le ha pedido explicaciones a Gabriel sobre su pasado y el motivo por el que ha llegado a casa de los De la Reina.

Él ha confesado que odia a Damián por desentenderse de Bernardo, su padre, y ha vuelto para saldar cuentas con ellos... ¡Quiere hacer a los De la Reina sufrir!

María se ha mostrado sorprendida por la inquina de Gabriel a Damián, quiere hacerle pagar por lo que sufrió su familia en México. De hecho, le revela que estaba compinchado con Jesús...

La joven ha intentado escabullirse de este plan, no obstante, no le será tan sencillo: si no colabora con él, Gabriel la obligará a hacerlo. Así que le ha reclutado para su venganza contra la familia.

Con una condición, que a Andrés no le pasa nada.

¡Hay una nueva alianza en Sueños de libertad!